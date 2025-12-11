DOLAR
Kandıra Atık Tesisi Tartışması: CHP’li Üyenin WhatsApp Mesajı Ortaya Çıktı

Kocaeli Büyükşehir meclisinde Kandıra'ya planlanan atık tesisi tartışması sürerken CHP'li Muhammet Ertürk'ün WhatsApp mesajı ortaya çıktı; Başkan Tahir Büyükakın projeyi savundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:37
Kocaeli Büyükşehir meclisinde Kandıra atık tesisi tartışması ve ortaya çıkan mesaj

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısında 112 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Kandıra’daki Kocakaymaz, Pirceler ve Akçakese mahallelerini kapsayacak şekilde planlanan atık tesisi konusu masaya yatırıldı. Toplantıya katılan bazı Kandıralılar, tesis yapımını protesto etti.

Başkan Tahir Büyükakın’ın açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Doğu Bölgesi Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile ilgili iddialara yanıt vererek tesisin çevresel zararı olmadığı yönünde raporların bulunduğunu söyledi. Büyükakın, "Havaya, suya, toprağa zararı yok" ifadelerini kullandı ve konuyla ilgili hukuki sürecin işleyeceğini belirtti.

Büyükakın, ayrıca Ar-Ge çalışmalarına dikkat çekerek bir prototip çalışmanın başarıyla sonuçlandığını aktardı: "Bir tane tesis Ar-Ge projesi başarılı oldu. Günlük 20 ton yakma kapasiteli bir tesis başarıyla çalıştı. Bu tesis, yerinde bertaraf eden bir tesis." Başkan, projenin başarılı olması halinde Akçakese gündemden kalkabileceğini, yeni tesisin kurulmasının yaklaşık 4 yıl sürebileceğini vurguladı.

Başkanın açıklamasında A planı olarak Ar-Ge projesi kapsamındaki yeni tesisin öne çıktığı; B planı olarak ise Akçakese'de planlanan biyokurutma tesisinin bulunduğu belirtildi. Büyükakın, yeni tesisin bilinen çöp teknolojilerinden farklı olduğunu, gerektiğinde birden fazla 20 ton kapasiteli ünitenin yan yana konularak daha büyük hacimlerin yönetilebileceğini örnekledi (örneğin 100 ton günlük atık için beş adet 20 ton kapasiteli ünite).

CHP’li meclis üyesinin WhatsApp mesajı

Meclis tartışması sırasında, CHP’li meclis üyesi Muhammet Ertürk’ün, "Çevre Akademi Kandıra Topluluğu" isimli WhatsApp grubundaki üyelere gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Ertürk’ün grupta paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Tepkilerinize devam edin, Tahir Başkan sinirlenmeye başladı. Böyle devam edersek katılımcıları dışarı çıkarttırmak isteyecektir, bu bizim için olumlu bir gelişme olur diye düşünüyorum."

Bu mesaj, meclis içindeki gerilim ve Kandıra’daki tesis tartışmasının yankılarını gözler önüne serdi.

