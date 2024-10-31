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Kandıra'da Tüfekle Öldürme Davasında 15 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli Kandıra'da komşusunu tüfekle öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:17
Kandıra'da Tüfekle Öldürme Davasında 15 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'de Komşusunu Tüfekle Öldüren Sanığa Cezası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 9 yıl önce komşusunu öldürdüğü iddialarıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanık S.D., taraf avukatları ve maktul Seyfettin Arıcı'nın (57) yakınları katılım sağladı.

Duruşmanın Ayrıntıları

Arıcı ailesinin avukatları, duruşmada sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçunu zorla kabul ettirildiğini savunarak, S.D.'nin beraatini talep etti. S.D. ise kendisine yüklenen suçlamaları reddetti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, S.D.'yi önce "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi gereğince sanığın sabıkasız geçmişi göz önüne alınarak cezası 15 yıla indirilmiştir.

Olayın Geçmişi

Olay, 9 Eylül 2005 tarihinde Kandıra Alefli Mahallesi'nde meydana gelmiştir. Seyfettin Arıcı, koyunlarını otlatmak için gittiği arazide av tüfeğiyle ölü halde bulunmuştur. Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.D.'yi Arıcı ile arasında daha önceki bir husumetten dolayı gözaltına almış, daha sonra tutuklamıştır.

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