Kapadokya'da ATV Denetimi: 67 İdari Para Cezası

Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan ATV Denetimi

Kapadokya Alan Başkanlığı, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan bölgenin doğal ve kültürel dokusunu koruma ve geliştirme vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında izinsiz ATV turu faaliyetlerini sıkı denetimlere tabi tuttu.

Denetim Bulguları

Saha çalışmaları sırasında ATV istasyonlarında bulunan araçların ve firmaların izinli ATV sayıları detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimler sonucu izinsiz faaliyet gösteren firma ve araçlar tespit edildi; sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde firmaların sahip olması gereken sportif faaliyet izin belgeleri incelendi.

Belgesi bulunmayan ya da izinli sayının dışında ATV bulunduran işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yaptırımlar ve Uyarılar

Bu yıl boyunca yapılan denetimlerde çeşitli firmalara 67 idari para cezası uygulandı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgedeki doğal ve kültürel mirasın korunması adına bu tür faaliyetlerin sıkı şekilde denetlendiğini; izinli rotaların dışına çıkan turlar için ağır yaptırımların uygulandığını belirtti.

Aslanbay, ilk ihlallerde 92 bin lira idari para cezasının uygulandığını, tekrarlayan ihlallerin ilgili firmanın lisansının iptaline neden olabileceğine dikkat çekti. Kapadokya'nın doğal dokusuna zarar vermeyen, kontrollü ve kurallara uygun turizm faaliyetlerinin desteklendiği vurgulandı.

