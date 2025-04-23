Kapadokya'da Balonlar, Türk Bayraklarıyla Gökyüzünde Dalgalandı

Kapadokya'da Unutulmaz Bir 23 Nisan Kutlaması

Kapadokya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları ile görkemli bir kutlama gerçekleştirdi. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan bu eşsiz bölge, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile göz kamaştırırken, gökyüzünde dalgalanan Türk bayraklarıyla da büyük bir anlam kazandı.

Balonlarla Renkli Bir Gökyüzü

Nevşehir'in Göreme beldesinde, uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarına görevlilerce asılan Türk bayrakları, bayram coşkusunu iki kat artırdı. Turistlerin sabah saatlerinde sepetlere alınmasının ardından balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi ve muhteşem bir manzara oluşturdu.

Kiraladıkları klasik otomobillerle bölgeye gelen turistler, birbirinden güzel görüntüler eşliğinde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Balonlar, peribacalarıyla dolu Kılıçlar, Aşıklar ve Güllüdere vadileri üzerinde yaklaşık 1 saat boyunca süzüldü.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.