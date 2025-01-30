Kapadokya'da Her 6 Turistten 1'i Balonla Gökyüzünü Keşfediyor

Kapadokya'nın büyüleyici güzellikleri, 2024 yılında turistlerin ilgisini daha da artırdı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir'in verdiği bilgilere göre, Kapadokya'yı ziyaret eden her 6 turistten 1’i sıcak hava balonuna biniyor.

Peribacaları, ilginç kaya oluşumları ve tarihi yer altı şehirleriyle dolu bu bölge, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kapadokya'da hava koşullarının uygun olduğu her sabah Nevşehir’in Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonları, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl 4 milyon 374 bin 19 turistin gezdiği bölgedeki sıcak hava balonlarına katılanların sayısı 769 bin 814 olarak kaydedildi.

Turizmde Yükseliş ve Balon Turlarındaki Artış

Talip Aldemir, Kapadokya’nın son yıllarda turizmde kayda değer bir yükseliş yakaladığını ifade ederek, 2024 yılında nitelikli turist sayısında artış yaşandığını belirtti. Aldemir, bu yıl başında bir önceki yıla göre %20’lik bir artışla başladıklarını ve balon turlarında da 700 bini aşan taşıma kapasitesine ulaştıklarını vurguladı.

Yeni Rekor Beklentisi

Royal Ballons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, balon turuna olan ilginin her yıl arttığını ifade ederek, 2025 yılının yeni rekorlara ulaşabileceği konusunda iyimser. Dinler, “Kapadokya, dünya ticari balonculuğunun başkenti” dedi.

Bir Dünya Markası: Kapadokya ve Balon Turları

Rainbow Balloon İşletme Müdürü Filiz Karatut, Kapadokya’da her 6 turistten 1’inin gökyüzünden bu farklı deneyimi yaşama imkanı bulduğunu belirtti. Karatut, “Kapadokya, Türkiye'nin turizm imajını güçlendiriyor” diyerek, bölgedeki aktivitelerin ve kaliteli hizmetin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'daki sıcak hava balonları, sadece bir turistik aktivite değil, aynı zamanda Türkiye için önemli bir turizm ürünü haline geldi. Tanıtım çalışmalarının uluslararası düzeyde devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki turizm merkezlerinden Kapadokya'yı geçen yıl ziyaret eden her 6 turistten 1'i sıcak hava balon turuna katıldı. Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yıl gezen 4 milyon 374 bin 19 turistin 769 bin 814'ü sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya'yı kuş bakışı seyretti.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki turizm merkezlerinden Kapadokya'yı geçen yıl ziyaret eden her 6 turistten 1'i sıcak hava balon turuna katıldı. Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yıl gezen 4 milyon 374 bin 19 turistin 769 bin 814'ü sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya'yı kuş bakışı seyretti.