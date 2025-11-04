Kapaklı'da 4 Yaşındaki Çocuğun Çakmakla Yatağı Alev Aldı

Kapaklı'da 4 yaşındaki çocuğun çakmakla yatağını yakması sonucu çıkan yangın, aile ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:13
Kapaklı'da 4 Yaşındaki Çocuğun Çakmakla Yatağı Alev Aldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki çocuk elindeki çakmak ile yatağını yakması sonucu yangın başladı. Olay, Kapaklı Vatan Mahallesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Aile yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ve durumu itfaiye ekipleri'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, aile tarafından kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Olayda dumandan etkilenen veya yaralanan herhangi biri olmadı.

