Kapalıçarşı'da Sahte Dolar Skandalı: Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların dolaşıma girmesiyle ilgili olarak Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki bilgilerin araştırılması amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda sahte para basımı ve dağıtımıyla ilgili detaylı bir inceleme yapılacağı belirtiliyor. Başsavcılık, konunun ciddiyetini vurgulayarak, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla ilerleyeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.