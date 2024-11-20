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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 79 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule'de bir tırda yapılan incelemede gümrük kaçağı 79 cep telefonu bulundu, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:12
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 79 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Telefon Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Edirne'de yürütülen gümrük denetimlerinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri iş birliği yaptı.

Yapılan aramada, tırın çekicisinin üst kısmına gizlenmiş cep telefonları tespit edildi. Kaçak eşyaların bulunmasının ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

İlgili Kuruluşların Mücadelesi

Bu tür kaçakçılık vakalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin artarak süreceği belirtildi. Yetkililer, gümrük kaçağı ürünlerin ülke ekonomisine olumsuz etkilerini vurgulayarak, bu tür faaliyetlere karşı kararlı bir duruş sergileme sözü verdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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