Kar bekleyenlere müjde! İstanbul dahil birçok kente kar yağışı için tarih geldi
Haberlerde sıklıkla "ha bugün ha yarın" denilerek beklenen kar yağışları sonunda 2024 yılının ilk müjdesini verdi. İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde kar yağışları bekleniyor. Yeni yılın başlangıcında bu tarihlerde kar yağışlarının gerçekleşeceği açıklandı. İşte detaylar…
"2024 yılına müjdeyi ben veriyorum" diyerek duyurulan müjdeli haber, Hava City'nin paylaşım platformu X hesabı aracılığıyla geldi. Kar yağışlarını işaret eden paylaşım, yeni yılın ilk günlerinde beklenen kar yağışlarını açıkladı. Hava City, GFS ve GEM modellerinin tamamlandığını belirterek, ECMWF modelinin de etkisiyle, 11-13 Ocak tarihleri arasında kar yağışının beklendiğini dile getirdi.
Özellikle İstanbul ve Kuzey Sahilleri'nin kar örtüsü altında kalabileceğini belirten Hava City, paylaşım platformu X üzerinden yapılan açıklamada bu tarihlerde kar yağışı olasılığına dikkat çekti.