Kar bekleyenlere müjde! İstanbul dahil birçok kente kar yağışı için tarih geldi

"2024 yılına müjdeyi ben veriyorum" diyerek duyurulan müjdeli haber, Hava City'nin paylaşım platformu X hesabı aracılığıyla geldi. Kar yağışlarını işaret eden paylaşım, yeni yılın ilk günlerinde beklenen kar yağışlarını açıkladı. Hava City, GFS ve GEM modellerinin tamamlandığını belirterek, ECMWF modelinin de etkisiyle, 11-13 Ocak tarihleri arasında kar yağışının beklendiğini dile getirdi.

Özellikle İstanbul ve Kuzey Sahilleri'nin kar örtüsü altında kalabileceğini belirten Hava City, paylaşım platformu X üzerinden yapılan açıklamada bu tarihlerde kar yağışı olasılığına dikkat çekti.



