Kar Yağışı Sebebiyle Orta ve Doğu Karadeniz'de 998 Yerleşime Ulaşım Kapandı

Yoğun Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Rize, Giresun, Bayburt, Artvin, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane illerinde hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar sonucunda, toplam 998 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de 58 Köy Yolu Kapalı

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, merkezde 6, Ardeşen'de 2, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 9 ve İkizdere'de 29 köy yolunun kapalı kalmasına neden oldu. İl Özel İdaresi, 31 personel ve 17 iş makinesiyle yolların açılması için seferber oldu. Çamlıhemşin’deki Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı1 metreye, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.

Giresun'un 233 Köyü Ulaşıma Kapalı

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde 15, Alucra'da 34, Bulancak'ta 19 ve daha birçok ilçede toplam 233 köyle ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı nedeniyle 44 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli alanlara tahliye edildi.

Bayburt ve Artvin'de Durum

Bayburt'ta devam eden kar ve tipi nedeniyle 190 köyle ulaşım kapalı. Bayburt-Gümüşhane kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece kapanmıştı, ancak yeniden ulaşıma açıldı. Artvin'de ise Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde toplam 127 köy ulaşım açısından ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Ordu ve Trabzon'da Ulaşım Çalışmaları

Ordu'da kapanan mahalle yollarından 358'inin açıldığı bildirilirken, 32 yol için çalışmalar sürüyor. Trabzon’da ise kar yağışı nedeniyle kapanan 90 mahalle yolunun açılması için ekipler aralıksız çalışıyor.

Gümüşhane'de Ulaşım Sorunları

Gümüşhane'de ise dünden itibaren yağmaya devam eden kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane-Erzincan kara yolunun Kelkit-Erzincan arası kapalı durumda. Yol açma çalışmaları, ilgili ekipler tarafından hızla sürdürülüyor.

Bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çabaları devam etmekte; vatandaşlardan olumsuz hava koşullarında dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yolları kullanmamaları rica edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bayburt'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı. Kar kalınlığının 70 ila 80 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Bayburt'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı. Kar kalınlığının 70 ila 80 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.