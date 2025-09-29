Kara Yolları'nda Onarım Çalışmaları ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü: Yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde şerit kapatmaları ve kontrollü ulaşım uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 08:18
Kara Yollarında Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, yollarda süren çalışmalar nedeniyle yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Çalışma Yapılan Güzergâhlar

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) hattının 4-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor. Otoyolun 11-15. kilometrelerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım sağlanıyor; diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantı yollarındaki çalışmalar dolayısıyla Aydın çevre yolu Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri 0-2. kilometre (Aydın-İzmir istikameti) arasında sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu (Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce il sınırı) 6-9. kilometre kesiminde, Bolu Dağı geçişindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeride yönlendiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu 11-15. kilometre aralığında üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Ankara yönünde 1, Adana istikametinde 1 ve 2 numaralı şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolu 40-41. kilometre kesiminde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında yapılan çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolu 46-50. kilometre aralığında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Arpalı-Bayburt yolu 4. kilometre'deki Şehit Hamit Şahin Tüneli'nin tüplerinde yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Isparta-Eğirdir yolu 19-20. kilometre ile Afyonkarahisar-Uşak yolu 26-33. kilometre arasındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sürücülere uyarı: Çalışma yapılan kesimlerde işaretlere uyulması, hızın azaltılması ve dikkatli seyahat edilmesi önem taşıyor.

