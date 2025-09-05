Kara Yollarında Çalışmalar: Otoyol ve Devlet Yollarında Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarında yürütülen çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Otoyollarda güncel düzenlemeler

Avrupa Otoyolu'nun Çerkezköy-Çorlu kavşakları 158-163. kilometre kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-21. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle 10 Eylül'e kadar Denizli istikameti ve Sarayköy çıkış kolu araç trafiğine kapatılarak, ulaşım Aydın istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülecek.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Devlet yollarındaki çalışmalar ve trafik düzenlemeleri

Kayseri-Kırşehir yolunun 30-31. kilometrelerinde menfez yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde viyadük ayağı imalat çalışmaları sebebiyle Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Fatsa yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize devlet yolunun 17. kilometresindeki Rize Liman Köprülü Kavşağı Köprüsü'nün İyidere-Rize yönünde derz onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışma süresince ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Acıpayam-Çavdır-Söğüt yolunun 8-23. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 27-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sürücülere uyarı: Çalışma yapılan kesimlerde hızın düşürülmesi ve trafik işaretlerine uyulması önem taşıyor.