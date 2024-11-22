Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalar ve Trafik Bilgileri

Kara Yollarında Süren Çalışmalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

Önemli Güzergahlar ve Durum Bilgileri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, şu an mevcut olan trafik durumları aşağıdaki gibi:

Ankara Çevre Otoyolu : Çankaya-Samsun kavşakları 5-11. kilometrelerinde (Samsun istikametinde), üst geçit köprüsü ikileme çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

: Çankaya-Samsun kavşakları 5-11. kilometrelerinde (Samsun istikametinde), üst geçit köprüsü ikileme çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten sağlanıyor. Akyazı Kavşağı : Ayrımı, katılım kolları ve gişe sahasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

: Ayrımı, katılım kolları ve gişe sahasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve çıkışa izin verilmiyor. Tekirdağ-Büyükçekmece Yolu : 24-28. kilometrelerinde (Kavaklı-Selimpaşa kavşakları), üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatıldı , ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

: 24-28. kilometrelerinde (Kavaklı-Selimpaşa kavşakları), üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti , ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Aydın-Denizli Otoyolu : 14-15. kilometrelerindeki şev çalışmaları nedeniyle, Aydın-Denizli istikametinde trafik akışı 12.00-13.00 saatleri arasında kontrollü sürdürülecek.

: 14-15. kilometrelerindeki şev çalışmaları nedeniyle, Aydın-Denizli istikametinde trafik akışı arasında kontrollü sürdürülecek. Piraziz-Giresun-Espiye Yolu : 50. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeni ile Giresun-Espiye yönündeki tüp trafiğe kapalı. Sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

: 50. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeni ile Giresun-Espiye yönündeki tüp trafiğe kapalı. Sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Kahramanmaraş-Göksun Yolu : 6-10. kilometrelerindeki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

: 6-10. kilometrelerindeki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde trafik akışına veriliyor. Sivas-Zara Yolu : 1-4. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Sivas-Erzincan istikameti trafiğe kapatıldı ve sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

: 1-4. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Sivas-Erzincan istikameti trafiğe kapatıldı ve sürücüler yan yola yönlendiriliyor. Burdur-Antalya Yolu : 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

: 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu : 22-24. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

: 22-24. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden sürdürülüyor. Sinop-Gerze-Samsun Yolu: 10. kilometresindeki Demirciköy Tüneli’ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Heyyamola Kavşağı ve eski Sinop yolundan gerçekleştiriliyor.

Yolculuk yapacak sürücülerin, bu durumlardan etkilenmemek için rotalarını önceden planlaması ve trafik kurallarına uyması önerilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.