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Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik İşaretlerine Dikkat!

Kara yollarındaki yapım ve bakım çalışmaları sürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine uymalı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 08:57
Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik İşaretlerine Dikkat!

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam etmekte. Bu süreçte, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hayati önem taşıyor.

Önemli Güzergahlar ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Ankara-Kahramankazan istikametinde servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım İzmir-Aliağa yönünden kontrollü olarak sürdürülüyor.

Diğer önemli çalışmalar arasında Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki köprü yapımı ve Hasdal-Subaşı yolundaki fiber optik kablo tesisi ile üstyapı yenileme çalışmaları yer alıyor. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Yomra Adliye Kavşağı mevkiinde, ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmakta.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4 ve İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam etmektedir. Ayrıca, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma Zara-İmranlı istikametinden iki yönlü izin verilmektedir.

Son olarak, Antalya-Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

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