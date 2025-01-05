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Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Önlemleri ve Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülere önemli uyarılar yapıldı. İşaretlere uyulması hayati öneme sahip.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 08:40
Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Önlemleri ve Çalışmalar Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yolları üzerindeki çalışmalara dikkat! Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde trafik akışının yavaşlayacağı belirtildi. Sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Önemli Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit-Akmeşe kavşaklarındaki güney (İstanbul-Ankara istikameti) taşıma yolunda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılacak. Bu süre zarfında trafik akışının kuzey taşıma yolundan (Ankara-İstanbul istikameti) iki yönlü olarak sağlanacağı bildirildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Şerit Kapatma

Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde 0-4. kilometrelerinde gerçekleştirilecek şev destekleme çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit trafikte kapatıldı. Bu alanda trafik akışının orta ve sol şeritten sürdürüleceği ifade edildi.

Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Kavşak Çalışmaları

Ankara Çevre Otoyolu, Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikameti (iç çember) kavşak çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşımın diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak devam edeceği bildirildi.

Kayseri-Kırşehir Yolunda Şerit Daraltması

Kayseri-Kırşehir yolunun 86-95. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle her iki yönde şerit daraltması uygulandığı belirtildi. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Fatsa-Ordu Yolu'nda Gizli Buzlanma Uyarısı

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli Fatsa istikametinde gizli buzlanma tehlikesi bulunduğu, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde de yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşımın kontrollü sağlandığı ifade edildi.

Trabzon-Maçka Yolunda Köprü Çalışması

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşımın diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Sakarya-Bilecik Yolu'ndaki Üstyapı Onarımları

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarımları nedeniyle sağ şerit kapatıldı. Ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülmektedir.

Çankırı-Ankara Yolunda Dikkatli Olun

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgu ve sanat yapısının yapımı ile Çankırı-Ankara yolunun 20-38. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

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