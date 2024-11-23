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Kara Yollarında Yoğun Bakım ve Onarım Çalışmalarıyla İlgili Uyarılar

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları sürüyor, sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:29
Kara Yollarında Yoğun Bakım ve Onarım Çalışmalarıyla İlgili Uyarılar

Kara Yollarında Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süregeldiği için yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.

Önemli Yol Güzergahları ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Havsa-Babaeski kavşakları 68-71. kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılmaktadır.

TAG Otoyolu'nda ise Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometreler, üstyapı çalışmaları sebebiyle Adana-Ceyhan istikametinde trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ayrıca, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 12.00-13.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 1-4. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Şile-Ağva yolunun 17-18. kilometrelerinde, Şuayipli Kavşağı bağlantı kolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. ve 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

Bursa-Karacabey ayrımı-Orhaneli-Harmancık yolunun 81-83. kilometreleri, patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Son olarak, Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-43. kilometreleri (Trabzon Üniversitesi kampüs giriş mevki) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta.

Bunun yanı sıra, Batman-Hasankeyf-Midyat yolunun 9-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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