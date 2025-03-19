Karabük, Kocaeli ve Sakarya'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Karabük, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar manzaraları ve önlemler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:44
Karabük, Kocaeli ve Sakarya'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Karabük, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Karabük'ün yüksek bölgeleri, kar yağışı sonrası muhteşem bir manzaraya büründü.

Yağışlar, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları ile ilçelerin yüksek noktalarında etkisini gösteriyor. Bunun yanı sıra Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı da, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi, Kuzuyayla ile Gölcük Eriklitepe tabiat parkları da beyaz örtüyle kaplandı. Bu güzellikler, bölgenin kış turizmine katkıda bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de gece başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Kocaali'nin yüksek rakımlı mahalleleri olan Kızılüzüm, Süngüt, Aktaş, Yalpankaya, Yanıksayvant, Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı da beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının getirdiği bu güzel manzaraların yanı sıra, bölgedeki yetkililer, kış şartlarına karşı tedbirlerini artırmış durumda.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam...

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Yağışın ardından Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam...

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Yağışın ardından Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü.

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