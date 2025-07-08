Karabük'te 3 Katlı Müstaqil Evde Yangın: 4 Kişi Tedavi Altına Alındı

Karabük'te Yangın Paniği

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan Sedat Coşkun'a ait 3 katlı müstakil evde yangın meydana geldi. Yangının, evin bahçesindeki kamelyada henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Alevlerin hızla yayılarak eve sıçraması üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangında Hasar Oluştu

Yangın sonucunda evde önemli miktarda hasar meydana gelirken, olay sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, yangın sonrası güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzeri olayların önlenmesi için halkı uyararak, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.