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Karabük'te Duman Çıkan Minibüste Yolcular Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

Karabük'te seyir halindeki minibüsten yükselen duman, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:23
Karabük'te Duman Çıkan Minibüste Yolcular Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

Karabük'te Seyir Halindeki Minibüste Duman Paniği

Karabük'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, seyir halindeyken yoğun duman çıkarması sonucu yolcularını tahliye etmek zorunda kaldı.

Olayın Gelişimi

Olay, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde gerçekleşti. S.D. isimli sürücünün kullandığı 78 ABK 119 plakalı minibüsten, adı henüz belirlenemeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı.

Yolcular Güvenli Şekilde İndirildi

Sürücünün durumu fark etmesi üzerine, minibüsü yol kenarına park ederek yolcuları güvenli bir şekilde indirdi. Duman, kısa süre içinde etkisini kaybederken, minibüs çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Sonuç

Yaşanan olay, panik yaratırken, sürücünün zamanında müdahalesiyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadan atlatıldı.

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