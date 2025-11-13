Karabük’te Filistin İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen etkinlikle toplanan gelir, Filistin halkına yardım için ilgili kuruluşlara bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:05
Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölge halkına destek olmak amacıyla bir dayanışma etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemal Güneş Caddesi üzerinde kurulan stantta gerçekleştirildi. Kurum personeli ve gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ile el emeği ürünlerin satışa sunulduğu organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe Denetimli Serbestlik Karabük İl Müdürü Muammer Sarıcalı, Karabük Cezaevi Müdürü Emrah Yavuzyılmaz ve çalışma ekibi de katılarak destek verdi. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ile Cezaevi ve Basın Savcısı Oğuz Yılmaz etkinliği ziyaret ederek emeği geçenleri tebrik etti ve yapılan çalışmanın anlamlı olduğunu vurguladı.

Organizatörler, etkinlikten elde edilecek gelirin Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili yardım kuruluşlarına bağışlanacağını açıkladı.

