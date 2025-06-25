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Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 17:33
Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te, Cumayanı köyünde çıkan orman yangını karada ve havada yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine yangın bölgesine İl Özel İdaresi, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliği arazözleri ile bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangına 15 araç, 56 personel ve 1 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini açıkladı.

Yangının kontrol altına alındığını teyit eden Vali Yavuz, "Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 hektara yakın alan zarar gördü. Herkese çok geçmiş olsun." dedi.

Vatandaşlara Uyarı

Yangın sonrası Vali Yavuz, hava sıcaklıklarının arttığını hatırlatarak, ormanların korunmasıyla ilgili konularda vatandaşların daha dikkatli ve özenli olmalarını istedi. Yavuz, "2 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara görevli ve izinli olanlar dışında girişler yasak. Kurala uyulmadığı takdirde gerekli tedbirler ve idari yaptırımlar uygulanacaktır." şeklinde konuştu.

Karabük'te çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Karabük'te çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Karabük'te çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Karabük'te çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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