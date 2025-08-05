Karabük'te Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Karabük'te, merkez Yeşilköy köyü sınırlarında meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmesine ait arazözler sevk edildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yüksek ve eğimli alanlarda etkili olan alevlere karşı yapılan müdahalede, helikopter desteği ile yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü, yangının kontrol altına alınması için 3 helikopter, 20 arazöz ve 1 iş makinesi ile 114 personelin sahada bulunduğunu açıkladı.

Belediye Başkanından Açıklamalar

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangının şu anda herhangi bir tehlike arz etmediğini belirtti. Çetinkaya, "Yangında çok şükür korkulan olmadı, herhangi bir genişleme olmadı" dedi. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Başkan Çetinkaya, bölgede gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Halkı Uyarıyor

Başkan Çetinkaya, ormanların korunması için halkı uyararak, ormanlara atılan atıkların yangın sebebi olabileceğine dikkat çekti. "Ormanlara girişlerde kesinlikle önlemler alacağız. Kendi aramızda bu konuda değerlendirmeler yapacağız" diyerek, yaygın bir farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanından Destek Mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da yangına hızlı müdahale eden ekipleri tebrik ederek, Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının kontrol altına alındığını sözlerine ekleyen Salt, Bakanla gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı.

Orman yangınları konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulanıyor. Yangın mevsiminde dikkatli olunması, ormanların korunması adına son derece önemli.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.