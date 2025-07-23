Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Karabük'te, Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı.

Yangının bildirilmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için etkin bir müdahale yürütmektedir. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.