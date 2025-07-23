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Karabük'te Orman Yangınları: 10 Köy Boşaltıldı

Karabük Valisi Yavuz, orman yangınları sebebiyle 10 köyün tahliye edildiğini ve mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 23:39
Karabük'te Orman Yangınları: 10 Köy Boşaltıldı

Karabük Valisi Yavuz'dan Yangın Açıklaması

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları nedeniyle Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu. Vali Yavuz, yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak amacıyla AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile birlikte hareket etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yavuz, dün akşam Burunsuz köyü Cildikısık mevkisinde çıkan yangının günün ilk ışıklarıyla büyük oranda kontrol altına alındığını belirtti. Ancak, bugün daha fazla yangın çıkması durumu, müdahaleyi zorlaştırdı. “Bu eş zamanlı başlayan iki yangın, soğutma çalışmalarındaki gücümüzü dağılmasına sebep oldu.” şeklinde konuştu.

Yangınla Mücadelede Destekler Devam Ediyor

Vali Yavuz, yangınlarla mücadelede gün içerisinde 4 helikopterin havadan destek verdiğini ve farklı illerden de müdahale araçları geldiğini belirtti. Yarın daha güçlü bir şekilde mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Vatandaşlara Uyarılar

Yavuz, vatandaşları yangın riski taşıyan bölgelerden tahliye ettiklerini ifade ederek, Ovacık ilçesindeki spor kampı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlarda misafir edileceğini söyledi. Ayrıca, yangın esnasında ormanlarımızı korumanın önemine dikkat çekti. “Ormanlarımızda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım.” diyerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Son Durum ve Gelecek Adımlar

Yangınla mücadelede tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını ifade eden Yavuz, “Şu ana kadar 10 köyümüze tahliye uygulandı” diyerek, güvenli alanlarda vatandaşların misafir edileceğini açıkladı. Yarın tedbirlerin artırılacağını ve vatandaşların güven içerisinde evlerine döneceklerine inandığını belirtti.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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