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Karabük'te Seyir Halindeki Araç Yangını

Karabük'te seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:16
Karabük'te Seyir Halindeki Araç Yangını

Otomobil Yangını Karabük'te Endişe Yarattı

Karabük'te, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında aniden alevler yükseldi. Yangın, Serdar K. yönetimindeki 78 BU 698 plakalı aracın Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde meydana geldi.

Yangın Anı ve Müdahale

Otomobilin motor bölümünden çıkan dumanlar, sürücüyü paniğe sevk etti ve derhal durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızlıca olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, çevredeki diğer araç sürücülerinin de yardımın yanı sıra yangın söndürme işlemlerine müdahale etti. Karabük Belediyesi itfaiye ekibi, olay yerinde etkili bir şekilde yangını söndürmeyi başardı.

Olay Sonrası Durum

Ne yazık ki, yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve benzer durumların önlenmesi için yetkililerin daha fazla tedbir alması gerektiği vurgulandı.

Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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