Karadeniz'deki Su Ürünleri Potansiyeli Sinop'ta Değerlendirildi

Karadeniz'deki Su Ürünleri Geleceği Tartışıldı

Sinop’ta yapılan "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" başarıyla tamamlandı. Bu çalıştay, Karadeniz'deki zengin su ürünleri potansiyelinin ele alındığı önemli bir buluşma oldu.

Çalıştay Detayları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) ev sahipliğinde, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen çalıştaya kalkınma ajansları yöneticileri, akademisyenler ve su ürünleri sektörü paydaşları katıldı.

Ortak Projeler Geliştirilmesi Hedefleniyor

Çalıştayda, Karadeniz’deki su ürünleri avcılığı, işleme ve yetiştiricilik konuları masaya yatırıldı. Kuzka Genel Sekreteri Serkan Genç, kalkınma ajansları arasında ortak çalıştay grubu oluşturarak sektörün sorunlarına yönelik bir ajanda oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Paydaşlardan Gelen İfadeler

Genç, "Çeşitli başlıklar altında masalarda çalışarak ilerleyeceğiz. Ortak projeler geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ise, içerdikleri bilgiler ile önemli sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, mavi ekonomi ve dönüşüm alanında geleceğe yönelik projeler geliştirme fırsatının elde edildiğini belirtti. "KUZKA’ya bu fırsatı sağladığı için teşekkür ediyorum," dedi.

Sinop'ta, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyelinin değerlendirildiği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştaya kalkınma ajansları yöneticileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerle su ürünleri sektörü paydaşları katıldı. Çalıştayda, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyeli, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konuları masaya yatırılarak, bu alanlarda ortak projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Sinop'ta, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyelinin değerlendirildiği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştaya kalkınma ajansları yöneticileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerle su ürünleri sektörü paydaşları katıldı. Çalıştayda, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyeli, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konuları masaya yatırılarak, bu alanlarda ortak projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Sinop'ta, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyelinin değerlendirildiği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştaya kalkınma ajansları yöneticileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerle su ürünleri sektörü paydaşları katıldı. Çalıştayda, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyeli, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konuları masaya yatırılarak, bu alanlarda ortak projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Sinop'ta, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyelinin değerlendirildiği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştaya kalkınma ajansları yöneticileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerle su ürünleri sektörü paydaşları katıldı. Çalıştayda, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyeli, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konuları masaya yatırılarak, bu alanlarda ortak projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı.