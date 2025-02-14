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Karadeniz'deki Yağış Azlığı Marmara'da Müsilaj Riskini Artırıyor

Karadeniz'deki düşen yağışlar, Marmara Denizi'nde müsilaj riskini artırıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:03
Karadeniz'deki Yağış Azlığı Marmara'da Müsilaj Riskini Artırıyor

Karadeniz'deki Yağış Azlığı, Marmara'da Müsilaj Riskini Arttırabilir

Uzmanlar, Karadeniz'de son aylarda yağış miktarındaki düşüşün, Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumunu artırabileceğini ifade ediyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırmacısı Nazan An, son dönemde yaşanan kurak koşulların nehir debilerini zayıflatarak Marmara'ya gelen üst akıntı suyunu olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Yağış Raporları Dikkat Çekiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl ocak ayında yalnızca 41,4 milimetre yağış kaydedildi. Bu rakam, geçen yıl ve uzun yıllar ortalamasıyla karşılaştırıldığında %36 ve %54 azalma anlamına geliyor.

İklim Değişikliği ve Deniz Sıcaklığı

Nazan An, yapılan araştırmalara atıfta bulunarak, Karadeniz'deki ortalama deniz suyu sıcaklığının son 10 yılda 0,9 derece arttığını ifade etti. Sıcaklığın artması, deniz akıntılarını ve su sirkülasyonunu olumsuz etkileyerek müsilaj oluşumunu hızlandırabiliyor. Karadeniz'deki yağış azlığı ve iklim değişikliği, Marmara Denizi'nde müsilajın süresini ve etkisini artırabilir.

Müsilaj ve Kuraklık İlişkisi

Boğaziçi Üniversitesi Araştırmacısı Tufan Turp, yağışların azalmasının dolaylı olarak müsilaj oluşumunu tetiklediğine dikkat çekiyor. "Yağış azlığı, denizi besleyen nehirlerin debisini düşürüp Marmara'ya gelen üst akıntıyı zayıflatır. Bu da suyun dayanıklılığını kaybetmesine ve müsilaj oluşumunu kolaylaştırmasına neden olur," dedi.

Uzmanlar, yağış rejimindeki değişiklikler ve iklim değişikliği etkilerinin, hem aşırı yağışlar hem de aşırı yağışsızlık durumlarının yaşanmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu da bölgesel olarak farklı iklim olaylarının yaşanmasına ve müsilajın artmasına neden olabilecek önemli bir faktör.

Sonuç

Karadeniz Bölgesi'nde azalan yağışlar, kirlilik ve deniz sıcaklığı gibi faktörlerle birleşerek Marmara Denizi'nde müsilaj riskini artırmaktadır. Uzmanlar, bu durumu dikkatle izlemek ve önlemler almak gerektiğini vurguluyor.

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