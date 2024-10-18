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Karadeniz Deniz Çayırları İçin İklim Değişikliği Projesi

Sinop'ta, deniz çayırlarının iklim değişikliğine uyumunu artırmak için yeni bir proje başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:24
Karadeniz Deniz Çayırları İçin İklim Değişikliği Projesi

Karadeniz'deki Deniz Çayırları İçin Yeni Bir Proje

Sinop'ta, Avrupa Birliği'nin desteğiyle, deniz çayırlarının iklim değişikliği karşısında uyum sağlaması amacıyla bir proje hazırlandı. Sinop Üniversitesi ve İl Özel İdaresi, MS-MPAs adını verdikleri bu projeyi birlikte hayata geçiriyorlar.

Tanıtım Toplantısı

Projenin tanıtım toplantısı, Sinop'un yerel bir otelinde gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, deniz çayırlarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bilgin, "İklim değişikliği, çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da Karadeniz için büyük fırsatlar sunuyor," dedi.

İklim Değişikliği Tehditleri

Prof. Dr. Bilgin, okyanusların iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanlar arasında yer aldığını vurguladı. Deniz suyu sıcaklıklarının artması, ekosistemlerin dengesini bozma ve birçok türün yaşam alanlarını tehdit etme riskini artırdığını ifade etti. Bu bağlamda Karadeniz'in de küresel değişimlerden etkilendiğine dikkat çekti.

Projenin Hedefleri

Projenin temel amacının Karadeniz'in doğal zenginliklerini korumak ve deniz çayırlarının ekosistem içindeki rolünü desteklemek olduğunu söyleyen Bilgin, şu değerlendirmeyi yaptı: "Deniz çayırları, deniz tabanında köklenen bitkiler olarak su kalitesini artırma ve biyoçeşitliliği destekleme konusunda önemli bir göreve sahiptir. Fakat kirlilik ve yanlış balıkçılık yöntemleri nedeniyle bu çayırlar zarar görmüştür."

Pozitif Çalışmalar ve Faaliyet Alanları

Projeye ilişkin dört ana faaliyet alanından bahseden Bilgin, bu aşamalardan ilki olarak deniz çayırlarının kapsamlı bir haritalama çalışmasının yapılacağını belirtti. Hem uydu görüntüleri hem de su altı araştırmalarıyla gerçekleştirilecek bu çalışmada, deniz çayırlarının yoğun bulunduğu alanlar tespit edilecek. Dalgıçlar, tür çeşitliliği ve yayılım alanları hakkında bilgi toplayacaklar.

İkinci aşamada, deniz çayırlarının ekosistem üzerindeki etkileri, karbon tutma kapasiteleri ve yerel balıkçılıkla ilişkileri detaylı bir şekilde incelenecek. Üçüncü aşama, deniz çayırlarının korunmasına yönelik bilimsel bulguların elde edilmesi ve deniz koruma alanlarının genişletilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesini kapsayacak. Son aşamada ise yerel halk ve balıkçılarla işbirliği yapılarak deniz çayırlarının korunması konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

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