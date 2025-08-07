DOLAR
Karaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Karaman'da Rus turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:14
Karaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Karaman'da Kaza: Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Karaman'da, Rus turistleri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.

08 HTD 69 plakalı minibüs, Sergeı V.B. yönetimindeki araç ile, M.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu devrildi. Bu talihsiz kazada, minibüsün sürücüsü Sergeı V.B., araçtaki 5 turist ile otomobilde bulunan E.K. ve F.K. yaralandı.

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak acil müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın detayları araştırılıyor.

