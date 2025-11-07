Karaman'da motosiklet kazası: Polis yaralının başından ayrılmadı

Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaza

Karaman'da, Ç.A. yönetimindeki 70 ACR 261 plakalı Citroen marka otomobil ile M.K. idaresindeki 70 AAU 535 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Olay yerinde görev yapan motosikletli trafik polisi, yaralının yardımına koştu ve telsizle anons yaparak ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri gelene dek yaralının başından ayrılmayan polis memuru, sağlık ekibinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan ilk müdahaleye destek verip yaralının sedyeyle ambulansa taşınmasına yardımcı oldu.

Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

