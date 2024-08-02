Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Karaman'da Üzücü Bir Trafik Kazası

Karaman'daki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi yaralandı. Olay, Ereğli Caddesi'nin 1129. Sokak girişindeki kavşakta meydana geldi.

Kaza Detayları

H.R.A. yönetimindeki 70 ABV 202 plakalı otomobil, kavşakta Ş.T. idaresindeki 70 ABY 788 plakalı diğer bir araçla çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından, N.T. isimli yolcu ile sürücüler H.R.A. ve araçtaki diğer penale A.K. , A.A. ve Y.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Olay yerine yapılan ihbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine intikal etti. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Ne yazık ki, yaralılardan N.T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu üzücü kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililerden gereken önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.