Karasu'da 59 Yaşındaki Sezai Çelik Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki gündür haber alınamayan 59 yaşındaki Sezai Çelik, evinde ölü bulundu; ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:44
Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Sezai Çelik, iki gündür mahalle kahvesine çıkmayınca komşularının dikkatini çekti.

Mahalle sakinlerinin endişelenmesi üzerine eve bakmak için gidenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Sezai Çelik'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

