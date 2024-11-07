Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi

Düzce'nin Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, kar yağışı ile beyaza büründü. Sonbahar renklerinin hâkim olduğu bu etkileyici bölgede, kar yağışı aralıklarla devam ederken, bazı alanlar güzel bir beyaz örtü ile kaplandı.

Doğanın Güzelliği

Şehir merkezine 48 kilometre mesafede bulunan Kardüz Yaylası, deniz seviyesinden 1830 metre yükseklikte yer alıyor. Güneşin zaman zaman kendini gösterdiği bu alanda, çam ağaçları ve vadide oluşan sis, karla birleşerek muhteşem görüntüler oluşturdu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.