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Karla Kaplanan Doğa: Ardahan, Ağrı ve Kars'ta Beyaz Manzara

Ardahan, Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:17
Karla Kaplanan Doğa: Ardahan, Ağrı ve Kars'ta Beyaz Manzara

Ardahan, Ağrı ve Kars'ta Kar Yağışı Etkisi

Son günlerde Ardahan, Ağrı ve Kars bölgelerinin yüksek kesimleri, yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Ardahan il merkezinde, 2 gün boyunca kar ve karla karışık yağmur etkili olmaya devam ediyor.

Çıldır ile Ahılkelek Arasındaki Beyaz Tepeler

Çıldır ilçesi ile Gürcistan'a bağlı Ahılkelek bölgesi arasındaki tepelerde kar yağışlarının ardından muhteşem bir beyaz örtü oluştu.

Kısır Dağı'nda Kar Yağışı

3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı'nda da kar yağışı kendini hissettirdi. Bu muazzam manzara, bölgeyi ziyaret edenler için eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Ağrı'nın Karla Kaplı Dağları

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ ile Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar, kar yağışının en çok etkili olduğu yerler arasında yer alıyor.

Kars'ta Karla Kaplı Yüksek Kesimler

Kars'ta dün başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürdü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar küreme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının...

Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışı, 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının...

Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışı, 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay...

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Ağrı Ovası'nın çevresinde bulunan yüksek dağlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay...

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Ağrı Ovası'nın çevresinde bulunan yüksek dağlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay...

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Ağrı Ovası'nın çevresinde bulunan yüksek dağlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay...

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı. Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Ağrı Ovası'nın çevresinde bulunan yüksek dağlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

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