Kars'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Etkili: Hanlar Geçidi'nde Buzlanma
Kars-Digor kara yolunda sürücülere dikkat çağrısı
Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kars-Digor kara yolu üzerinde devam eden kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.
2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidinde kar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi.
Buzlanmanın olduğu bölgelerde sürücüler kontrollü ilerliyor. Bölgede kar etkisini sürdürüyor.
