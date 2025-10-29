Kars'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Etkili: Hanlar Geçidi'nde Buzlanma

Kars'ın yüksek kesimlerinde sağanak yerini kara bıraktı. Kars-Digor kara yolunda, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar ve buzlanma sürücülere zorluk çıkardı.

Kars-Digor kara yolunda sürücülere dikkat çağrısı

Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kars-Digor kara yolu üzerinde devam eden kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidinde kar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi.

Buzlanmanın olduğu bölgelerde sürücüler kontrollü ilerliyor. Bölgede kar etkisini sürdürüyor.

