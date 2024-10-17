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Kars'ta 7 Düzensiz Göçmen Sahte Pasaportla Yakalandı

Kars'ta 7 Afgan düzensiz göçmen, sahte belgelerle yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:52
Kars'ta 7 Düzensiz Göçmen Sahte Pasaportla Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sahte pasaport ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, düzensiz göç ile mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde önemli bir başarı elde etti.

Denetim Sonuçları

Yapılan çalışmalar neticesinde, il genelinde yasa dışı giriş yaptığı tespit edilen 7 düzensiz göçmen, sahte ikamet izin belgesi ile birlikte yakalandı. Göçmenlerden birinin, resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem gördüğü öğrenildi.

İşlemler ve İlgili Kuruluşlar

Yakalanan düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, düzensiz göç öncesinde alınan tedbirlerin ve uygulanan denetimlerin sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı.

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