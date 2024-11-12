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Kars'ta 7. Uluslararası Avrasya Spor Kongresi Sona Erdi

Kars'ta düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, bilim insanlarının katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:18
Kars'ta 7. Uluslararası Avrasya Spor Kongresi Sona Erdi

Kars'ta 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, çeşitli akademik sunumlarla sona erdi. Kongre, Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde, KAÜ ve Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi ve Türkiye ile dünyanın birçok üniversitesinden çok sayıda bilim insanı katıldı.

Akademik Konuşmalar ve Sunumlar

Kongrede, Prof. Dr. Hatice Paşaoğlu tarafından "Egzersizin İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom Üzerindeki Etkisi" ele alındı. Ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi Hazar Vural Jane, "Barış ve Diplomisinin Sürdürülebilir Olmasında Akademinin Rolü" konusunu işledi. Prof. Dr. Musa Yıldız ise "Ebul Hasan Harakani'den Hoca Ahmet Yesevi'ye Değerler Eğitimi" üzerine konuştu.

Daha sonra, Doç. Dr. Hidayet Suha Yüksel, Doç. Dr. Ferhat Çifçi, Doç. Dr. Murat Korucuk, Doç. Dr. Aygül Çağlayan Tunç ve Doç. Dr. Fatih Yaşartürk tarafından farklı oturumlar gerçekleştirildi. Son etapta ise Prof. Dr. Semiyha Tuncel'in moderatörlüğünde "Sporcularda Kahve Kullanımı", "Sporcularda Postural Deformasyonlar" ve "Enerji, Toplum ve Medeniyet" gibi başlıklarda sözel sunumlar yapıldı.

Teşekkür ve Kapanış

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kongreye destek veren tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin akademik bilgi alışverişini yönelik önemli bir platform sunduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve...

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi sona erdi. Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde KAÜ ve Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen kongreye, Türkiye ve dünyanın birçok üniversitesinden çok sayıda bilim insanı katıldı.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve...

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi sona erdi. Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde KAÜ ve Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen kongreye, Türkiye ve dünyanın birçok üniversitesinden çok sayıda bilim insanı katıldı.

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