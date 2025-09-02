DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.682,13 -1,85%
BITCOIN
4.555.363,02 -1,79%

Kars'ta Anız Yangını Gelirli Köyü'nde Söndürüldü

Kars'ın Gelirli köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ve jandarma ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yerleşimlere sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:33
Kars'ta Anız Yangını Gelirli Köyü'nde Söndürüldü

Kars'ta Anız Yangını Söndürüldü

Gelirli köyünde büyüyen alevler itfaiye ve vatandaş müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kars'a bağlı Gelirli köyü arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kars'ta çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle...

Kars'ta çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kars'ta çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle...

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sofya'da 'Dostluk' Sergisi Açıldı: Türk Ressamların Eserleri Öne Çıkıyor
2
Bozay Kopenhag'da AB Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na Katıldı
3
Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek, 6 yaralı
4
Viyana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı
5
Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz
6
Husiler: Tel Aviv ve İsrail Hedeflerine Saldırı — Kızıldeniz'de 'MSC Aby' Vuruldu
7
Çorum Alaca'da Kaçak Sigara Operasyonu: İ.A. Gözaltında

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter