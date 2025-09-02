Kars'ta Anız Yangını Gelirli Köyü'nde Söndürüldü

Kars'ta Anız Yangını Söndürüldü

Gelirli köyünde büyüyen alevler itfaiye ve vatandaş müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kars'a bağlı Gelirli köyü arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kars'ta çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.