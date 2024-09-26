Kars'ta Asırlık Koç Katım Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Kars'ta Koç Katım Geleneği

Kars'ta, asırlardır süregelen "koç katım" geleneği, bu yıl da renkli bir kutlama ile yaşatıldı. Merkeze bağlı Subatan köyündeki etkinliğe katılan besiciler, koçlarını süsleyerek yaza merhaba dediler.

Etkinliğin Detayları

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, bu yılki kutlama ile ilgili yaptığı açıklamada, çiftçilerin bu geleneksel töreni bayram havasına dönüştürdüğünü belirtti. Aydın, "Tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan bir il olarak bu etkinlikler bizim için oldukça önemli. Yılda 1 milyon 200 bin hayvan varlığımız bulunuyor. Koç katımı, baharın ilk aylarında kuzu doğumlarının aynı zamanda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir," dedi.

Besicilerden Görüşler

Etkinliğe katılan Bayramali Alp, "17 koç ile 800 başlık sürümüze katıldık. Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz," diye ifade etti. Diğer besicilerden Yakup Öztürk ise, 2020 yılında aldığı destekle birlikte küçük bir sürüden bu günlere kadar gelerek, 450 koyun yetiştirdiğini ve koçları ile gerçekleştirdiği katımın büyük bir şenlik olduğunu dile getirdi.

Geleneklerin Sürekliliği

Koçların, pomponlar ve bereket sembollerinin yanı sıra elma, nar ve şekerleme gibi yiyeceklerle süslenmesiyle kutlamalar daha canlı hale geliyor. Bu gelenek, sadece köyde bir eğlence değil, aynı zamanda verimli bir tarım ve hayvancılık modeli oluşturmasına yardımcı oluyor.

Kars'taki bu renklilik, hem kültürel mirası yaşatıyor hem de tarımsal üretimin devamlılığını sembolize ediyor.