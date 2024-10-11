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Kars'ta Bilim Şenliği Heyecanı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Bilim Şenliği'nde 5 bin 600 öğrenciye bilim ve sanat alanında farkındalık oluşturuluyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:26
Kars'ta Bilim Şenliği Heyecanı

Kars'ta "Bilim Şenliği" Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Destek Programı çerçevesinde "Sarıkamış Kristal Karlar Diyarında STEAM Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Şenliğin İçeriği

Etkinlik, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde ve Sarıkamış Belediyesi'nin destekleriyle Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde organize edildi. Şenlik kapsamında 1 bilim söyleşisi, 2 sergi, 2 gözlem etkinliği ve toplamda 26 farklı atölye bulundu. Ayrıca, Kafkas Üniversitesinden akademisyenler ile çeşitli illerden gelen bilim ve sanat merkezi temsilcileri, uzman öğretmenlerle birlikte öğrencileri bilimle buluşturmak için bir araya geldi.

Katılımcılar ve Hedef Kitle

Üç gün sürecek bu bilim şenliğinden, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 5 bin 600 öğrencinin faydalanması bekleniyor. Etkinlik, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında öğrencilerin farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Yetkililerin Görüşleri

Kaymakam Enis Aslantatar, etkinliğin önemini vurgulayarak, "Çocuklarımızın okullar dışında pratik bir şekilde eğitim alması çok önemli. Bilim dalları hakkında bilgi sahibi olmaları için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilimle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerin gençlerimize faydalı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya da, "Kars tarihinde daha önce yapılmamış bir bilim şenliğinin başladığını belirtirken, öğrencilerin heyecanının görülmeye değer olduğunu" söyledi. Ayrıca, şenlikte orman ve fidan dikimi hakkında bilgi veren Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ve yaban hayvanlarının görüntülerinin izletildiği Sarıkamış Doğa Koruma Milli Parklar ekibi de etkinlikte yer aldı. Ayrıca öğrenciler, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün gezici kütüphanesini tanıma fırsatı buldu.

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