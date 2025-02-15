Kars'ta Hırsızlık ve Bıçaklama Davasında Hapis Cezası

Kars'ta Hırsızlık Olayı ve Hapis Cezaları

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 3 sanık hırsızlık amacıyla girdikleri evde para ve ziynet eşyası çalarken, 86 yaşındaki Hayrettin Bulut ile eşi Mahigül Bulut'u toplam 51 bıçak darbesiyle yaraladı. Sanıklar, 8 ay ile 16 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Duruşma Detayları

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mağdur Mahigül Bulut ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Serdar Sunca, Ercan Çukarçam ve suça sürüklenen çocuk M.A.İ., Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldılar.

Mağdurun İfadeleri

Mahigül Bulut, sanıkları tanıdığını ve zaman zaman evlerine geldiklerini belirterek o gün yaşananları anlattı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma" suçlarını işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmaları talep etti.

Sanıkların Cezaları

Mahkeme heyeti, Serdar Sunca ve Ercan Çukarçam'a "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, "Nitelikli yağma"dan 14 yıl, "6136 sayılı yasaya muhalefet"ten ise 1 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verdi. M.A.İ. ise "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl 8 ay, "Nitelikli yağma"dan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın Ardındaki Detaylar

Bu olay, 10 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşti. Serdar Sunca, Ercan Çukarçam ve M.A.İ., bulundukları evden 50 bin lira ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra Hayrettin ve Mahigül Bulut'u bıçakladı. Olay yeri, polis ekipleri tarafından tespit edilerek sanıklar, çaldıkları eşyalarla birlikte markette yakalandı ve tutuklandılar.