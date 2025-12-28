DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Kars'ta Kar Engelini Aşan Sağlık Ekipleri: Hasta 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Dağpınar beldesinde tipi nedeniyle kapanan köy yolunda sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla hastayı Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:55
Kars'ta Kar Engelini Aşan Sağlık Ekipleri: Hasta 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Kars'ta Kar Engelini Aşan Sağlık Ekipleri: Hasta 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Yoğun tipi ve iş makinelerinin etkin müdahalesi

Kars'ın Dağpınar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan bir köyde aniden rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak ambulansın ilerleyemediği zorlu yolda, ulaşımın sağlanması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de harekete geçti. İş makineleri öncülüğünde kar savurma ve yol açma çalışması başlatıldı.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 40 santimi geçtiği bildirildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından sağlık ekipleri hastaya ulaştı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yaşanan zorlu mücadelenin sonucunda hasta, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Operasyon, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlandı.

KARS’TA KAR ENGELİNİ AŞAN SAĞLIK EKİPLERİ HASTA VATANDAŞ İÇİN SEFERBER OLDU(KARS-İHA)

KARS’TA KAR ENGELİNİ AŞAN SAĞLIK EKİPLERİ HASTA VATANDAŞ İÇİN SEFERBER OLDU(KARS-İHA)

KARS’TA KAR ENGELİNİ AŞAN SAĞLIK EKİPLERİ HASTA VATANDAŞ İÇİN SEFERBER OLDU(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da çürümüş zeytin ağaçları sanat eserine dönüşüyor
2
Uludağ Beyaza Büründü: Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi
3
Kışta Çocuk Sağlığı: Bağışıklık, Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Önerileri
4
Kars'ta Kar Engelini Aşan Sağlık Ekipleri: Hasta 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı
5
Tekirdağ’da Sağlık Kadroları Güçleniyor: 126. Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle Yeni Hekimler
6
Ağrı'da Kar Yağışı: 423 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Yeni Yılda Mışıl Mışıl Uyku: 7 Etkili Öneri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti