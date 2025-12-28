Kars'ta Kar Engelini Aşan Sağlık Ekipleri: Hasta 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Yoğun tipi ve iş makinelerinin etkin müdahalesi

Kars'ın Dağpınar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan bir köyde aniden rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak ambulansın ilerleyemediği zorlu yolda, ulaşımın sağlanması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de harekete geçti. İş makineleri öncülüğünde kar savurma ve yol açma çalışması başlatıldı.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 40 santimi geçtiği bildirildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından sağlık ekipleri hastaya ulaştı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yaşanan zorlu mücadelenin sonucunda hasta, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Operasyon, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlandı.

KARS’TA KAR ENGELİNİ AŞAN SAĞLIK EKİPLERİ HASTA VATANDAŞ İÇİN SEFERBER OLDU(KARS-İHA)