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Kars'ta Kar Yağışı Besicilere Zorluk Çıkardı

Sarıkamış'ta aniden bastıran kar, besicileri zor durumda bıraktı, çocuklar ise eğlencenin tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:27
Kars'ta Kar Yağışı Besicilere Zorluk Çıkardı

Kars'ta Kar Yağışı Besicilere Zorluk Çıkardı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, besiciler için zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar, çevreyi beyaza bürüdü. Ağaçlar, bitkiler ve araçlar karla kaplanırken, birçok vatandaş bu beklenmedik hava durumu karşısında hazırlıksız yakalandı.

Özellikle İsli Mağara bölgesinde hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışının etkisiyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı. Çobanlardan biri olan Şeref Yıldız, AA muhabirine verdiği demeçte, "Arazideydik, kar yağınca mecburen keçilerimizi ilçeye getirdik." şeklinde ifade etti.

Diğer yandan, kar yağışını fırsat bilen çocuklar, millet bahçesinde kar topu oynayarak eğlencenin tadını çıkardılar.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı. İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

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