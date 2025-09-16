Kars'ta Otobüste 605,54 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: Zanlı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında, Kars girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada önemli bir uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.

Olayın Detayları

Yapılan kontrollerde şüpheli davranışlar sergileyen E.Y (25) isimli şahsın üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Aramada, 5 parça halinde toplam 605,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.