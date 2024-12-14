Kars'ta Tipide Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, araçlarıyla yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, donmak üzereyken yapılan hızlı müdahale ile kurtarıldı. Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Yoğun kar şartları sebebiyle ilçeye bağlı Kardeştepe köyü yolunda mahsur kalan 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından Arpaçay Kaymakamlığı koordinesiyle, Arpaçay Özel İdaresi ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yerel ekipler, aracın bir kısmı kara gömülen 3 kişiyi kurtarmayı başardı. Donmak üzere olan 3 kişi, jandarma aracına alınarak kontrol amaçlı Arpaçay Devlet Hastanesine götürüldü.