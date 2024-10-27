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Kars'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araç sürücüsü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:45
Kars'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay, Çatak köyü mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Anı

Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 25 EZ 886 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan bir yolcu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

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