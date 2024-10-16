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Kars'ta Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 ölü, 4 yaralı var. Kazanın ardından kaçan sürücü teslim oldu ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:34
Kars'ta Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Kars'taki Kaza Sonrası Tutuklama

Kars'ta 14 Ekim Pazartesi günü meydana gelen bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Olay, Cumhuriyet Caddesi ile İsmail Aytemiz Caddesi'nin kesişim noktasındaki Kars Tren Garı mevkiinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada A.B. idaresindeki araç ve T.G.'nin yönettiği araç çarpıştı. Kaza sonrasında A.B., olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, A.B.'nin yakalanması için hemen harekete geçti.

Kaçan Sürücü Polise Teslim Oldu

Bir gün sonra A.B., kendi isteğiyle polise teslim oldu. Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemler tamamlandıktan sonra A.B., adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Süreci

Mahkemede yapılan değerlendirmeler sonucu, A.B. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmalar ise devam ediyor. Bu trajik kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, sorumsuz davranışların sonuçları konusunda dikkat çekiyor.

Kars'ta, Kars Tren Garı Kavşağı'nda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır...

Kars'ta, Kars Tren Garı Kavşağı'nda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kars'ta, Kars Tren Garı Kavşağı'nda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır...

Kars'ta, Kars Tren Garı Kavşağı'nda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

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