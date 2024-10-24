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Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava, Ağrı'da Kar Yağışı

Kars ve Ardahan'da soğuk hava hâkim, Ağrı'da kar yağışı gözlemlendi. Sıcaklık sıfırın altında seyretti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:51
Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava, Ağrı'da Kar Yağışı

Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili

Kars ile Ardahan'da soğuk hava koşulları ve kırağı etkisini sürdürüyor. Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece, Sarıkamış ilçesinde ise 8 dereceye düştü. Bu durum kent merkezinde araç camlarının buz tutmasına neden oldu.

Sarıkamış Kayak Merkezi Kırağıyla Beyazlandıkça

Sarıkamış'ta bulunan kayak merkezi, kırağının etkisiyle tamamen beyaza büründü. Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ya da kilim ile örtmek zorunda kaldı. Ayrıca, Çamaşır Dere bölgesinde göletler donarken, küçük şelalelerde buzlanma ve sarkıtlar oluştu.

Bir vatandaş olan Yavuz Aygün, hava sıcaklığının düştüğünü ve gece araçların kırağı ile kaplandığını belirtti.

Ardahan'da Soğuk Hava Etkisi

Ardahan'da da soğuk hava kendini hissettiriyor. Kent merkezi ile Göle arasında karla kaplı tepeler, gece soğuk havanın etkisini artırıyor. Göle’de en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü.

Ağrı'da Kar Yağışı Gözlemlendi

Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı karla kaplanarak beyaz bir örtü ile kaplandı. Karla kaplanan Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutlar, muhteşem manzaralar oluşturdu.

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