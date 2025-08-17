DOLAR
Kartal'da 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kartal'da hakkında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 153 aranma kaydı bulunan firari Enver K.O., ortak operasyonla yakalandı; üstünden ruhsatsız tabanca çıktı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:24
Asayiş ekipleri ile Aksaray polisi ortak operasyon düzenledi

Kartal'da hakkında çeşitli suçlardan 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan 2 Aralık 2021'den bu yana aranan Enver K.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan operasyon sonucu hakkında 153 aranma kaydı, 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ve 52 bin 440 lira adli para cezası bulunan hükümlü Kartal'da gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheli, Kartal Şehit Selahattin Arslantepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildikten sonra adli işlemlerinin tamamlanması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

