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Kartal'da Kaçırma Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

Kartal'da darbedilen kişinin kaçırılmasında rol oynayan iki şüpheli, İstanbul Emniyeti tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:58
Kartal'da Kaçırma Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

Kartal'da Kaçırılma Olayı

Kartal'da, bir kişiyi darbettikten sonra silah tehdidiyle arabaya bindirip kaçtıkları iddia edilen iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 7 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan bir darp olayı hakkında kapsamlı bir çalışma başlattı. Darp edilen kişinin silah zoruyla kaçırıldığına dair görüntüler, sosyal medya ve yerel basında geniş yer buldu.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Ekipler, görüntüler yardımıyla şüphelilerin B.T. ve E.B.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda, U.C.Y. adlı şahısla alacak verecek meselesi yüzünden bir tartışma yaşandığı ve bu nedenle darp edildiği anlaşıldı.

Yakalama Operasyonu

B.T. ve E.B.Ç.'nin adresleri belirlenerek, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından, B.T. serbest bırakılırken, E.B.Ç. adliyeye sevk edilerek adli kontrol hükümleri uygulandı. Olay, bölgede güvenlik endişelerini artırırken, yetkililerin konuya olan duyarlılığı dikkat çekti.

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